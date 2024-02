Bob a 2 | Mondiali Winterberg 2024 | Friedrich guida il dominio Germania a metà gara | ottavo Patrick Baumgartner

Bob a 2, tripletta tedesca a metà gara nei Mondiali di Winterberg, 8° Patrick Baumgartner

(Di sabato 24 febbraio 2024) I risultati dopo le prime due manche delladi bob a due aiin corso sul budello tedesco di. Le prime due discese sono state un monologo dei padroni di casa, che aoccupano tutto il podio. Al comando c’è Francesco, che va a caccia del 15° titolo mondiale in carriera con il tempo complessivo di 1:49.21. Alle sue spalle seguono Adam Ammour e Johannes Lochner, rispettivamente staccati di 22 e 52 centesimi. Più staccato il britannico Brad Hall, che paga 79 centesimi da. In casa Italia il migliore è, che occupa l’ottava posizione con un ritardo di 1?40 dalla testa della classifica. Decisamente peggio Mattia Variola, che complici i tanti errori ...

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tribuna, postazioni, ristori. Ci pensa l'architetto ex bobbista Sebastiano Dabalà, ecco come saranno: CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Attorno alla pista da bob di Ronco, a Cortina d’Ampezzo, dovranno essere create diverse strutture, per accogliere lo svolgimento delle gare, le discese di ... ilgazzettino

LIVE Bob a 2, Mondiali 2024 in DIRETTA: Baumgartner per stupire a Winterberg: Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche dei Mondiali di bob a due maschili. A Winterberg (Germania) continuano le emozioni e quest’oggi toccherà a Patrick Baumgartner ... oasport