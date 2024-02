Blitz dell'Arma nel capannone fatiscente. Quattro lavoratori in nero, maxi-sanzione

(Di sabato 24 febbraio 2024)inin undi Crevalcore. Sospensione dell’attività lavorativa e sanzioni fino a 60.000 euro per il titolare della ditta. E’ il bilancio deldegli ispettori del lavoro e dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro con il supporto di militaridella Compagnia di Persiceto, compiuto martedì scorso in undella cittadina. Quistavano effettuando assemblaggio di pallet in legno. Il, preceduto da accurati sopralluoghi da parte degli uomini della Benemerita, ha permesso di accertare l’irregolarità deiaddetti, tra i 25 e 45 anni, due italiani, un moldavo e un romeno, privi del contratto di lavoro, e senza ...

