Bikerfest dal 9 al 12 maggio 2024 a Lignano Sabbiadoro

37ª Biker Fest International, a Lignano Sabbiadoro l'evento motoradunistico più spettacolare e grande d'Europa

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 24 febbraio 2024) La BFI è giunta all’edizionee, dal 9 al 12(UD) spegne le sue 38 candeline confermandosi l’evento motoradunistico più importante e grande d’Europa! Rimane l’evento Custom che da decenni accomuna le centinaia di migliaia di amanti del settore, e non solo, cogliendo l’occasione per presentare le migliori moto personalizzate dairi preparatori internazionali. La Daytona Beach del versante europeo, rimane la località balneare di(UD) che anche per quest’anno rinnova l’ospitalità, presso una delle spiagge più belle e amate dai turisti, nonché il posto ideale per godersi uno dei primi weekend di sole e profumo di salsedine. Mantiene l’ingresso gratuito in tutte le 5 aree cittadine coinvolte dalla kermesse, ...