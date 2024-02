Biathlon | Mondiali Youth Otepaa 2024 | nelle individuali sesto Michele Carollo e settima Nayeli Mariotti Cavagnet

Biathlon – Mondiali Youth, è sempre Antonin Guy: sua l'individuale su Kalkenberg e Trojer. Ottimo Carollo, è 6°

(Di sabato 24 febbraio 2024) Proseguono ad, in Estonia, idi: nella seconda giornata di gare in programma le: in casa Italiaposto per Martinonella 12.5 km maschile e nella 10 km femminile. Nella 12.5 km maschile affermazione del francese Antonin Guy (1 errore), già oro nello stesso format agli YOG di Gangwon, con il crono di 39’39?2, andando a precedere il norvegese Kasper Kalkenberg (18/20 al tiro), secondo a 9?1, e lo slovacco Pavel Trojer (1 bersaglio mancato), terzo a 47?8.posto per(4 errori) a 2’44?7, più indietro Nicola Giordano (5 bersagli mancati), 26° a 5’15?2, e Davide Cola (11/20 al tiro), 76° a 10’34?6. Nella 10 km femminile si ...

