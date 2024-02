Betis-Athletic Bilbao | Liga | tv | formazioni | pronostici

Real Betis-Athletic Bilbao (domenica 25 febbraio 2024 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Leones all...

(Di sabato 24 febbraio 2024)è una gara valida per la ventiseiesima giornata dellae si gioca domenica alle 16:15: tv,Quella traè sicuramente una delle partite più interessanti della ventiseiesima giornata dellaspagnola che ha annunciato in maniera ufficiale, inoltre, di aver rinviato il match tra Granada e Valencia dopo quello che è successo nella seconda città citata. Un incendio che ha distrutto sogni e famiglie. Insomma, un pensiero alle vittime. Pellegrini, allenatore del(Lapresse) – Ilveggente.itMa gli altri match non si fermano, e come detto la sfida che si giocherà in terra andalusa mette in palio dei pesantissimi punti per l’Europa ...

