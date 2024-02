Berrettini | operazione riscatto | a Miami avrà un’arma segreta

Ranking Atp: Matteo Berrettini esce dalla top100 dopo quasi sei anni, Dimitrov insidia la top10 dove Rublev scalza Fritz

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 24 febbraio 2024), c’è una grande novità: con questa armail romano cercherà di tornare sulla scena mondiale. Anche lo scorso anno aveva visto nel Challenger di Phoenix una concreta opportunità di. Solo che in Arizona, poi, non aveva brillato. Si era fermato ai quarti di finale e la cosa non aveva giovato, probabilmente, alla sua – a quel tempo precaria – autostima. Stavolta, però, il contesto è diverso. E diverso sarà pure ilche scenderà in campo a due passi dal Grand Canyon. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itMatteo si allena con grande costanza e determinazione da oltre un mese e questo ci fa ben sperare circa le sue condizioni di salute. Farà di tutto, quindi, per onorare la sua presenza lì e per fare tesoro della wild card che gli organizzatori, quasi certamente, gli ...