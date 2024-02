Belen Rodriguez lascia un commento all’ex Andrea Iannone sotto al profilo di Elodie

Belen Rodriguez, l'ultima frecciatina social: "Lascia andare il passato"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Su Instagramha messo un post per il fidanzato, tra i commenti è sbucato quello dell'ex di luiL'articolo proviene da Novella 2000.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella hanno ripreso a frequentarsi? I movimenti social della showgirl argentina non passano inosservati. (comingsoon)

L' interminabile attesa è terminata: Andrea Iannone ha fatto il suo ritorno ufficiale in pista dopo la sua sospensione di 4 anni per violazione del regolamento ... (blogtivvu)

Belen, il commento al post di Elodie per l'ex fidanzato Andrea Iannone non passa inosservato: «Una favola»: Belen ha commentato il post di Elodie dove celebrava il ritorno sul podio del fidanzato Andrea Iannone. «Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola», ha ... leggo

Elodie, il messaggio d'amore per il ritorno sul podio di Iannone. E commenta anche Belen: Tra i commenti del messaggio di Elodie c'è anche Belen Rodriguez che ha avuto una relazione con Iannone tra il 2016 e il 2018. "Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! gazzetta

Belen Rodriguez, frecciata a Elio Lorenzoni: «Se un uomo vuole che la donna sia un angelo, prima deve creare un cielo tutto per lei»: Belen Rodriguez posta moltissime storie Instagram durante il giorno e i suoi fan hanno capito che potrebbero non essere "casuali" ma, anzi, collegate in qualche modo a delle ... leggo