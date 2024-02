Beautiful streaming, replica puntata del 24 febbraio 2024 | Video Mediaset

(Di sabato 24 febbraio 2024) Doppio appuntamento oggi sabato 24, con la soap americana. Ecco iper rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Taylor comunica a Steffy di avere una sorpresa per Ridge. Lo conduce alla casa sulla spiaggia e gli dice di averla riacquistata da Wyatt per viverci insieme. Con l’appoggio di Hope, Deacon trova il coraggio di offrire a Brooke un anello di fidanzamento, proponendole di sposarlo. Lei accetterà la proposta?