Beach soccer | Mondiali Dubai | L’Italia piega ai rigori la Bielorussia e vola in finale contro il Brasile

Mondiale beach soccer: l'Italia batte la Bielorussia ai rigori e va in finale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il viaggio delaidiprosegue. Sulla sabbia di, gli azzurri hanno la meglio sullanel match valido per la semi, ma il successo arriva solo ai. Inizialmente la Nazionale è sotto di 2-0 e rimonta grazie alla reti di Josep e di Giordani. Nel quarto parziale di gioco, gli avversari tornano in vantaggio per 3-2 e solo quando mancano quattro minuti al termine dell’inZurlo ritrova il pareggio e porta tutto al supplementare. I tre minuti aggiuntivi non cambiano la situazione e tutto viene deciso dai calci di rigore. Drozd sbaglia il quarto tiro bielorusso e Zurlo segna quello azzurro.così in, dove ...