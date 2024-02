Beach soccer | l’Italia formato Viareggio cerca la finale mondiale

Mondiali Beach Soccer: 5-2 a Tahiti, Italia in semifinale

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 –delsi gioca oggi a Dubai alle 16,30 l’accesso alla. Una nazionaletoscano, con sei giocatori su dodici che arrivano dl. E proprio a, in una giornata speciale perché coincide con l’ultima sfilata del Carnevale, l’assessore allo sport Rodolfo Salemi, d'intesa con il sindaco Giorgio Del Ghingaro, fa proiettare in diretta l’inizio della seminsul maxischermo in piazza Mazzini prima dell'ultimo corso mascherato.