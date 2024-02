Beach soccer | l’Italia è in finale mondiale Esulta anche Viareggio

Mondiali beach soccer - Italia-Bielorussia, in palio la finale: dove e quando vederla in tv e streaming

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dubai, 24 febbraio 2024 –e la Toscanano per la vittoria deldelnella semidei mondiali contro la Bielorussia. La rassegna iridata che si sta svolgendo a Dubai ha visto trionfare gli azzurri ai calci di rigore: domani è in programma la finalissima contro il Brasile. Nella formazione del ct De Duca c’è netta predominanza di giocatori del: sei su dodici militano infatti nel club toscano. La gara con la Bielorussia è stata una vera e propria girandola di emozioni: nei tempi regolamentari, dopo essere andati sotto 2-0, Zurlo e compagni sono riusciti a centrare la rimonta, chiudendo poi sul 3-3. Azzurri infallibili dal dischetto e così adesso è tempo di pensare alla storica ...

