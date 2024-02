Beach Soccer | l’Italia dei pontini batte la Bielorussia e va in finale al Mondiali a Dubai

Mondiale beach soccer: l'Italia batte la Bielorussia ai rigori e va in finale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 Un cuore gigante. Di una squadra che sa soffrire e andare oltre i limiti del possibile. Così come nei quarti con Tahiti, la Nazionale italiana diva sotto nella semicon la, rimonta e alla fine vince 8-7 all’ultimo centimetro di sofferenza, all’ultimo rigore tirato e segnato dal capitano Emmanuele Zurlo. Un disegno perfetto, un affresco contemporaneo che spalanca le porte delladel Mondiale con il Brasile (che nell’altra semiha vinto 3-2 con l’Iran). Probabilmente l’atto conclusivo che chiunque sogna di giocare. Italia-Brasile, come nel 2008 in Francia quando la Seleçao si impose 5-3: Bertacca e Fazzini, perfetti oggi anche ai rigori, avevano appena 7 anni, ora sono fra i leader di una squadra che non ha ...