Beach soccer, IL SOGNO CONTINUA! L’Italia batte la Bielorussia ai rigori e sfiderà il Brasile in finale ai Mondiali!

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per la terza volta nella storia,si è qualificata per ladei Campionati Mondiali di. Gli Azzurri hanno sconfitto in semilaper 5-4 ai calci di rigore, dopo aver pareggiato 3-3 tra regolamentari e supplementari rimontando due gol di svantaggio. Domani i ragazzi del CT Emiliano Del Duca scenderanno in campo contro ilsulla sabbia di Dubai per l’atto conclusivo della rassegna iridata, con ildi migliorare gli argenti del 2008 e 2019 salendo così per la prima volta sul tetto del mondo in questa disciplina. Avvio shock per gli Azzurri, che si fanno sorprendere dopo 4 minuti di gioco dal gol di Ihar Bryshtsel (su una palla persa a centrocampo di Giordani) dovendo subito inseguire nel punteggio. ...