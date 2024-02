Beach soccer | il Brasile vince in rimonta sull’Iran e raggiunge la Finale dei Mondiali 2024

Brasile-Iran oggi in tv, Mondiali beach soccer 2024: orario semifinale, tv, streaming

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tante emozioni e colpi di scena fino allo scadere sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti) nella prima semidei Campionatiditrae Iran. La selezione verdeoro, grande favorita della vigilia, si è imposta per 3-2 nei tempi regolamentari con una clamorosada 0-2, accedendo alladi domani contro una tra Italia e Bielorussia con in palio il titolo iridato. I brasiliani, cinque volte campioni del mondo, hanno fatto tanta fatica quest’oggi a prendere le misure agli avversari riuscendo solamente nella seconda metà dell’incontro a mettere in campo la loro superiorità tecnica. L’Iran, protagonista sin qui di uno splendido percorso in questa Coppa del Mondo (primo posto nel gruppo B, eliminando ...