BCE non ha fretta di tagliare i tassi, ma potrebbe anticipare la Fed

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sui mercati sta crescendo l’attenzione per la prima mossa di inversione della politica monetaria restrittiva da parte delle due maggiori banche centrali del mondo, ovvero la Federal Reserve e la Banca centrale europea (BCE). A causa del diverso andamento economico tra le due sponde dell’Atlantico, gli investitori si chiedono infatti se sarà Francoforte aprima della Fed, con la risposta che non è affatto scontata, anche se la BCE sembra avere un margine di manovra maggiore perrispetto alle Banca centrale statunitense. BCE vs Fed L’anno scorso i mercati si aspettavano che le banche centrali avrebbero iniziato acontemporaneamente, ed è anche per questo che in Europa c’era tanta attenzione sulle decisioni della Fed. Ma l’economia ...

Mutui, in due anni i tassi sono triplicati. Le famiglie italiane «chiedono sempre meno prestiti per comprare casa». Lo studio: Il mutuo è diventato sempre più un salasso. Infatti, il caro-tassi batte il credito e ridisegna i progetti di spesa per la casa delle famiglie italiane. È quanto emerge da ... ilmessaggero

All'Ecofin è il giorno di Mario Draghi: "Per l'Ue dovremo investire somme enormi in tempi relativamente brevi": "Non mi riferisco solo al denaro pubblico, ma anche al risparmio privato" dice l'ex presidente della Bce ed ex premier, prima del confronto con ... huffingtonpost

Bitcoin: che succede Sul breve calo della forza | Analisi possibili scenari: Bitcoin cresce nonostante le critiche BCE e da inizio anno segna +20,60% con obiettivo area a $57.000. La raccolta degli ETF Spot evidenzia la fiducia degli investitori. I supporti di breve a 47.400$ ... criptovaluta