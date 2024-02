"Basta riprodurre la bianchezza". Manifesto (razzista) delle femministe

(Di sabato 24 febbraio 2024) Non entro nel merito della motivazione dello sciopero generaletransche si terrà oggi, a Milano, per "lo stop al genocidio e fine dell'occupazione coloniale" della "P4l3st1n4"

"Basta riprodurre la bianchezza". Manifesto (razzista) delle femministe: In ogni caso le transfemministe sono in piazza per la «decolonizzazione» e «l'intersezionalità» (boh), e, udite udite, per «attuare pratiche politiche attraverso cui mettere in discussione la ... ilgiornale