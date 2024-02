Basta difendere chi commette reati | Polizia contro il Pd | altro scontro dopo le manganellate

Basta ipocrisia! Difendere Gaza! La dichiarazione della TMI

(Di sabato 24 febbraio 2024) Scontri a Pisa e Firenze trae manifestanti. Lo schema è il medesimo in entrambe le città: gruppi di giovani animano un sit-in non organizzato, tensioni con le forze dell'ordine, che poi caricano. E poi? E poi ecco che lo ssi accende anche tra Pd e poliziotti. Elly Schlein attacca, la sinistra strepita: per loro gli unici colpevoli sono le forze dell'ordine. Ma i sindacati degli agenti si ribellano: "chi". Clicca qui, registrati su www.liberoquotidiano.it e leggi l'approfondimento di Francesco Storace

Dopo due anni. Putin dimostra che la forza senza un briciolo di giustizia non basta: Ma qui c’è un motivo di altra natura per difendere se stessi, o la propria casa ... E, per averne ragione, non basta la forza. A due anni dall’inizio dell’invasione, gli esperti snocciolano analisi ... huffingtonpost

Basta armi: serve un’Europa non allineata (di Yanis Varoufakis): Prima l’Ucraina poi Gaza, l’Ue è stata trascinata sempre di più nei conflitti globali. Ma piuttosto che puntare sui negoziati, abbiamo investito sul riarmo. Obbedendo agli Usa. Dovremmo invece stare ... tpi

“Basta rifiuti ovunque”: la battaglia di Maurizio Prisutto: Ha 41 anni e nella zona di Patti ha dichiarato guerra alle discariche in spiaggia e in un territorio "da difendere" MONGIOVE (PATTI) – Continua la sua lotta quotidiana per liberare spiagge e strade ... tempostretto