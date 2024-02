Basta armi: serve un’Europa non allineata (di Yanis Varoufakis)

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sono trascorsi due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina, con l’invasione del Paese da parte delle truppe russe, mentre ci avviciniamo ai sei mesi di spietato massacro dei civili di Gaza da parte dell’esercito israeliano, con l’aggravarsi della situazione in un’area sempre più ampia mettendo a rischio tutto il resto del pianeta. Trincerati come hanno voluto i nostri leader politici nei piani della Nato, questi conflitti comportano che anche le nostre terre d’origine europee vengano trascinate sempre più in una guerra. Quando Vladimir Putin ha ordinato alle sue truppe di invadere l’Ucraina, abbiamo condannato l’invasione del Cremlino come criminale e abbiamo invitato tutti i democratici a sostenere l’Ucraina. Fin dal primo giorno noi di Diem25 siamo stati dalla parte della pace, sostenendo che l’Occidente dovrebbe negoziare la fine immediata della guerra, scambiando il ritiro delle ...

