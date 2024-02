Basket Serie C Definita la fase a orologio Si parte subito con due big match

Basket, campionato di serie B interregionale 2023/2024: presentazione della seconda fase per l'accesso ai playoff

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ufficializzata dalla Fip ladiC, che vedrà le squadre impegnate in altre due giornate al termine della regular season per definire la graduatoria e la seconda. Siil prossimo fine settimana con dueclou: sabato 2 marzo Emil Gas Scandiano e Francesco Francia si giocheranno il primato al PalaRegnani mentre domenica E80 Group Castelnovo Monti e Bmr2000 (in foto Max Defant), spareggeranno per la terza piazza, che vale l’accesso alla Poule Promozione. Nelle altre sfide spicca Correggio-Clevertech Montecchio (2 marzo alle 19 al PalaPietri) e l’impegno domenicale di Novellara, che alle 17,30 ospiterà a Guastalla il fanalino Magik Parma. Il fine settimana seguente, secondo e ultimo turno: sabato 9 alle 18 c’è Magik-Scandiano, ...