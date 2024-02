Basket serie B: dopo la salvezza raggiunta. La Sba di Evangelisti pronta per la seconda fase

(Di sabato 24 febbraio 2024) AREZZOladiretta inB interregionale grazie alla vittoria in trasferta contro Legnaia, la Amen Bc Servizi Arezzo può ora ricaricare le pile in vista dell’inizio della, in programma domenica 3 marzo quando la squadra di coachaffronterà Derthona Labal PalaEstra. La Sba ha ottenuto l’accesso al play-in silver, che permette alle prime due classificate di giocare i playoff promozione. Le squadre dal 5° all’8° posto del girone B, tra cui Arezzo, partono dai punti conquistati negli scontri diretti durante la primae sono accoppiate alle pari classificate del girone A (Gallarate, Derthona Lab, Borgomanero e Campus Varese) che affronteranno in gare di andata e ritorno. La Sba parte ultima, dato ...

