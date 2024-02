Basket, l'Italia affronta l'Ungheria nelle Qualificazioni agli Europei 2025. Gli Azzurri cercano il bis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo la prova convincente di giovedì sera contro la Turchia (87-80) l’Italvola in Ungheria perre a Szombathely la Nazionale magiara nella seconda giornata delledel girone B – inizio del match previsto domani alle ore 18:00. Glipuntano a chiudere nel migliore dei modi la prima finestra del raggruppamento sulla strada verso la rassegna continentale del prossimo anno, in attesa di concentrarci su quello che è l’impegno principale del 2024, cioè il PreOlimpico di luglio che si disputerà a Porto Rico verso Parigi 2024. Nella vittoria di fronte al pubblico della Vitrifrigo Arena di Pesaro contro i turchi – sotto gli occhi in prima fila del campione del Mondo di MotoGp ‘Pecco’ Bagnaia – Capitan Nicolò Melli ha ...