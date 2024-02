Basket femminile: Sassari crolla nell’ultimo quarto e Ragusa fa la corsara

(Di sabato 24 febbraio 2024) Si è appena conclusa al Palaserradimigni dil’anticipo odierno della diciottesima giornata del massimo campionato italianodi. In campo le padrone di casa della Dinamo e la Passalacqua. Oggi si doveva giocare anche Roma-Schio, ma il match è stato rinviato. Ecco come è andata. Domina il primo, che parte subito forte, allungando sull’8-3 nei primi due minuti e mezzo del match. Faticaa reggere il ritmo e le sarde toccano il +9 dopo 4 minuti di gioco. Non rallentae con Carangelo e Hollingshed vanno fino al 20-5. Si sblocca, in parte,nel finale del primoe limita i danni sul 24-13 con cui si va al primo stop. Non cambia, però, il copione nel ...

