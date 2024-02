Basket | Andrea Capobianco | “Dobbiamo creare un team con mentalità vincente”

Intervista esclusiva al coach della Nazionale Andrea Capobianco: "Dobbiamo creare passione ed entusiasmo"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sarà un anno di transizione per la Nazionale diFemminile che si prepara da un lato in vista degli Europei del 2025, ai quali è già qualificata tra le nazioni ospitanti, e i mondiali del 2026. Così il commissario tecnicoha la possibilità di testare a pieno un roster che negli ultimi anni si è infoltito per la disponibilità di tante giocatrici di grande qualità. Il CT nei giorni scorsi ha rilasciato così una lunga intervista ai canali ufficiali della LegaFemminile e ha parlato di diversi aspetti, concentrandosi poi anche sugli impegni della stessa nazionale.: “Bisognauncon un’identità e” Crediti foto: Ital...