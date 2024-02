Bardi: Ho dato mia disponibilità per proseguire mio impegno in Basilicata

(Di sabato 24 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2024 "Credo che la prossima settimana si scioglierà questo nodo. Io hola miaper portare avanti un disegno che è iniziato e che sicuramente richiederà ulteriori cinque anni per portare a termine quelle che sono le iniziative in una Regione che io ritengo e dico sempre, è una piccola regione per numero di abitanti, ma è sicuramente una grande regione per le attività che voglio portare in atto ", le parole di Vito, presidente della, al congresso di Forza Italia. / Fb FI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev