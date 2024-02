Barcellona | Xavi | “Dobbiamo crederci | resta una possibilità per il campionato”

BARCELLONA - Xavi: "Dobbiamo crederci, abbiamo ancora possibilità in campionato"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilvince per 4-0 sul Getafe e il tecnicoHernandez commenta la pzione della squadra: “Oggi abbiamo fatto un passo avanti,fino alla fine. Penso che abbiamo ancora unaper il, c’è ancora tempo. Vincere è sempre importante, serve avere chiaro che cosafare. Ho detto più volte che la squadra doveva ancora far vedere la propria miglior versione e nelle ultime partite lo sta dimostrando. Il match è stato molto convincente, sia con che senza palla, contro un avversario valido, capace di tenere alta la difesa.continuare così, vincendo e mettendo pressione a Real Madrid e Girona. Siamo ancora in tempo per recuperare. La mia decisione è definitiva? Sono sicuro, ...

