Barbara Alberti la spara grossa | “Una balena” – Matano interviene

“Chi spara per primo” di Palamara è il miglior cortometraggio del Fara Film Festival. C'era anche Asia Argento

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta Albertoha ospitato, Luisella Costamagna e Flavio Montrucchio al suo tavolo per commentare i recenti casi di attualità. Il conduttore dopo aver trattato la rottura dei Ferragnez ha parlato della presenza di Big Mama all’Onu: “Sono felice perché Big Mama, dal palco dell’Ariston, è arrivata alle nazioni unite di New York dov’è stata chiamata a parlare di quello che ha vissuto. Da lì ha lanciato un importante messaggio contro le discriminazioni, il bullismo e il bodyshaming. Molti di noi sanno cosa significa essere vittime di discriminazione. Quello che ha fatto è potente, ha dato un messaggio di speranza e inclusione a tutti“. Lo scivolone di: “Era unae tutti la esaltavano”....