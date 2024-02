Azzerati i costi per i bonifici urgenti: se andrete a chiedere in banca, di certo risponderanno così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Non è possibile accontentarla perché non abbiamo ancora ricevuto istruzioni dalla nostra direzione centrale e comunque il regolamento europeo stabilisce che le banche hanno a disposizione 12 mesi per adattarsi alla normativa”. Se fosse quotata dalle agenzie di betting, scommetterei tutti i miei risparmi su tale reazione. Perché si tratta della risposta quasi certa che riceverete dalla vostrasel’azzeramento deisostenuti per iistantanei (o) oppure eventuali storni di pagamenti effettuati, per colpa della, a un diverso beneficiario. Un diritto acquisito dal consumatorerio a seguito dell’Instant payment regulation (Ipr), il regolamento comunitario approvato il 7 febbraio scorso, frutto di una ...