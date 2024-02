Avis Comunale di Bergamo in festa per il suo 88° compleanno

(Di sabato 24 febbraio 2024). Mattinata ricca di appuntamenti per celebrare la ricorrenza dell’88° anniversario dell’diquella di sabato 24 febbraio: il programma delle iniziative ha visto lo svolgimento, all’Aula di Formazione 2 dell’ASST Papa Giovanni XXIII a, dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, seguita dalla presentazione del progetto “I primi mille giorni di vita” e, a chiusura, dall’intitolazione della “Via Donatori di sangue”, nuovo odonimo del tratto che collega Via Martin Luther King e Via Emanuela Brambilla, a cura dell’Amministrazione. L’Assemblea Ordinaria dei Soci ha reso conto dell’operato dell’associazione nel corso del 2023, “un anno significativo – ha spiegato Paolo Comana, Presidente...