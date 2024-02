Aviaria | la bimba di 22 mesi contagiata senza il contatto diretto con animali spaventa la Cina

Aviaria, una bambina positiva al virus a Hong Kong: si teme il contagio da uomo a uomo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Hong Kong segnala un caso importato di influenzaA/H9 e si accendono i riflettori sulle modalità di contagio, non ancora chiare. Secondo quanto riferito al Centro per la protezione della salute (Chp), ad essere risultata positiva al virus è una bambina di 22che aveva recentemente visitato la città di Zhongshan, nella provincia del Guangdong, nellacontinentale. I suoi sintomi sono iniziati il ??15 febbraio ed è stata visitata in ospedale il giorno successivo, ma non ricoverata. Ora è stato pianificato di farle ricevere cure in isolamento ospedaliero. La piccola è in condizioni stabili e l’indagine condotta dai sanitari ha rilevato che non ha avuto contatti diretti con pollame durante il periodo di incubazione, né ha mangiato pollame poco cotto o ha avuto contatti con persone malate. Uno dei suoi contatti a casa ha ...