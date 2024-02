Aveva pistole e droga per un milione e mezzo di euro, preso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCentocinque chili di hascisc, 39,5 kg di marijuana del valore, sul mercato al dettaglio, superiore a undie 4, risultate provento di furto sono stati trovato in un local, nella periferia orientale di Napoli, che erano nella disponibilità di un uomo di 40 anni napoletano, già sottoposto alla misura della semilibertà, che è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato San Giovanni – Barra, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in zona San Giovanni- Barra dove hanno rinvenuto, nascosti in una busta, 51350. Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ...