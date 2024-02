Autolinee, ancora ressa per salire sulla linea 1

Autolinee, ancora ressa per salire sulla linea 1: L’ASSEMBRAMENTO. Nel pomeriggio di sabato 24 febbraio code di ragazzini diretti a Oriocenter, disagi tra i turisti e alcune famiglie per salire.ecodibergamo

Due classi per autisti di Autolinee Toscane: L'Accademia di Autolinee toscane accelera con nuovi corsi per autisti in Pontedera e Siena. Profili vari, da ex baby sitter a operai. Presidente Bechelli presente.msn

Rfi, un collegamento veloce per Cosenza, Castiglione e Unical «ma Rende è stata bypassata»: «Chiediamo ai signori Commissari di evitare che il futuro del trasporto pubblico locale penalizzi la città di Rende» dichiarano i Riformisti ...quicosenza