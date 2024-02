Aumentano patologie genitali e della crescita tra i bambini, ci dice un medico

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ordinario di Chirurgia pediatrica all’Università di Pisa, Claudio Spinelli ha avuto a che fare con la questione dell’identità di genere operando moltiintersex, con disordi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Un affare di cuore: "Prevenire è cruciale. Anche per le donne serve attenzione": Andrea Rubboli, direttore dell’Unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Ravenna: " Uno studio sull’andamento dell’endocardite dal 2010 al 2020 mostra che i nuovi casi in 10 anni sono triplicati ... ilrestodelcarlino

Lockdown: aumentata l’obesità nei bambini in età scolare: L'aumento è stato doppio tra i bambini provenienti dalle aree ... ammontare a 800 milioni di sterline per il trattamento dell'obesità persistente e di altre patologie a lungo termine come il diabete ... dica33

Aumentano patologie genitali e della crescita tra i bambini, ci dice un medico: "Sono in crescita ipospadia o ginecomastia, ma anche ansia e depressione. Situazioni probabilmente riconducibili a fattori ambientali e a sostanze presenti nell’aria o negli alimenti", dice al Foglio ... ilfoglio