Atp Rio de Janeiro 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 24 febbraio

ATP Rio, continua la favola di Joao Fonseca: battuto Garin, è nei quarti

QUADRA GUGA KUERTEN Ore 21:00 – (4) Cerundolo vs (5) Baez a seguire – (Q) Navone vs (2) Norrie

Notte non fortunata per i colori brasiliani all’ATP 500 di Rio de Janeiro . Ce n’erano tre nei quarti, come non capitava dal 2001 sul circuito maggiore: ... (oasport)

Rio: il campione uscente Norrie vola in semifinale: Cameron Norrie si ribella alla maledizione che colpisce il campione in carica e si qualifica per le semifinali dell'Atp 500 di Rio de ... sport.tiscali

ATP Rio de Janeiro 2024: Norrie e gli argentini in semifinale, fuori il trio di brasiliani: Notte non fortunata per i colori brasiliani all'ATP 500 di Rio de Janeiro. Ce n'erano tre nei quarti, come non capitava dal 2001 sul circuito maggiore: finisce che a essere tre in semifinale sono gli ... oasport

ATP Rio de Janeiro 2024: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sconfitti in semifinale: Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori all'ATP 500 di Rio de Janeiro. Il duo italiano conclude la striscia di vittorie iniziata a Buenos Aires e deve lasciare strada al ... oasport