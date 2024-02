Atp Doha 2024 | montepremi e prize money

ATP Doha 2024, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego volano in finale nel tabellone di doppio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 18 al 24 febbraio. Prima delle due settimane in Middle East per alcuni dei giocatori del circuito maschile, in un evento che dovrà fare a meno di due stelle precedentemente annunciate. Medvedev e Nadal, infatti, non ci saranno a causa di malanni fisici. L’Italtennis presenta al via Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Iltotale del torneo è di €1.295.162 con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEATP 250PRIMO TURNO – € 13.932 (0 punti) SECONDO TURNO – € ...