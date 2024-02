ATP Doha 2024 | Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego cedono in finale a Jamie Murray e Michael Venus

ATP Doha: prima finale in carriera per Mensik, troverà Khachanov

(Di sabato 24 febbraio 2024)si fermano innel tabellone di doppio del torneo ATP 250 di, in Qatar: il duo italiano cede alla coppia numero 1 del seeding, formata dal britannicoe dal neozelandese, i quali si impongono con lo score di 7-6 (0) 2-6 10-8 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Nel primo set la coppia anglofona parte meglio e vince dodici dei primi quindici punti giocati, scappando subito sul 3-0 non pesante. Gli azzurri si salvano dallo 0-4 al punto decisivo del quarto game e poi cambiano marcia, centrando il controbreak a trenta nel quinto gioco ed infine operando l’aggancio sul 3-3 nel game successivo. Senza ulteriori palle ...

