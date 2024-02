ATP Doha 2024, Khachanov batte Mensik in finale e conquista il suo sesto titolo in carriera

(Di sabato 24 febbraio 2024) Karenprosegue il suo positivo avvio di stagione e vince il torneo ATP 250 dindo iltrofeo dellanel circuito maggiore (su 8 finali disputate) e passando dalla 17ma alla 15ma posizione del ranking mondiale. 7-6 6-4 il punteggio dell’atto conclusivo in favore del russo, che ha battuto il giovane talento ceco Jakub(approdato nella top100 con questo exploit) in 1 ora e 50 minuti di gioco. Primo set che procede ‘on serve‘ senza grandi sussulti almeno fino al quarto game, in cuicancella una palla break arestando aggrappato al suo avversario nello score. Si decide tutto al tie-break, in cui il classe 2005 va avanti 5-2 e si procura poi ben quattro set point, non ...