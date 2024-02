Atletico Madrid | parla Gabi | “L’Inter si può battere | i tifosi saranno importanti”

Inter-Atletico Madrid, Simeone: "Mi piace come gioca Inzaghi, nerazzurri come il Real"

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’ex capitano dell’hato, ai microfoni di Onda, delle possibilità di qualificazione della sua squadra nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro. Il match di andata si è chiuso con il punteggio di 1-0 per la squadra di Simone Inzaghi. “Sono convinto che l’possa ribaltare il risultato della sfida di andata. La squadra è una squadra di carattere – afferma l’attuale tecnico del Getafe B – e i nostri giocatori sanno dare il meglio nelle partite più. Simeone saprà gestire la situazione.si può, nelle partite di Champions League può succedere di tutto. I nostridovranno darci una mano sin dal primo minuto. ...

La trasferta di San Siro non è andata bene: l’Atletico Madrid ha perso abbastanza nettamente contro l’Inter, probabilmente anche più di quanto dica il ... (infobetting)

Almeria – Atletico Madrid: Correa porta avanti i Colchoneros, ecco il gol! – VIDEO: L’Atletico Madrid sblocca subito la gara in casa dell’Almeria. Al 2’ Reinildo fa una grande azione sulla sinistra, arriva fino sul fondo in area e mette dietro per Correa. L’argentino calcia di prima ...generationsport

Liga, Nastasic risponde a Benavidez: è pari tra Alaves e Maiorca: Importante anche il 4-0 del Barcellona sul Getafe. Alle 21 scenderanno in campo Almeria e Atletico Madrid, con la squadra di Simeone che cerca la vittoria dopo la sconfitta rimediata in Champions ...corrieredellosport

L’interista Biasin: “Inzaghi massima espressione di calcio fluido, come il Napoli l’anno scorso”: Si schiera col 3-5-2 ma la verità è che non esistono ruoli fissi per i giocatori. A un certo punto contro l’Atletico Madrid abbiamo visto Bastoni e Pavard fare gli esterni o buttarsi nell’area ...tuttonapoli