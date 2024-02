Atletica | Sara Fantini vince i Campionati Italiani invernali | il martello si ferma prima dei 68 | Rachele Mori seconda

Atletica, Sara Fantini e Daisy Osakue illuminano gli Assoluti di lanci a Mariano Comense. Tappa verso la Coppa Europa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) A Mariano Comense (in provincia di Como) vanno in scena idi lanci. L’atleta più attesa del sabato era, quarta e sesta nelle ultime due edizioni dei Mondali. La 26enne emiliana, bronzo agli Europei nel 2022, ha conquistato il titolo nel lancio delcon la misura di 68.28 metri, ottenuta al primo tentativo. La serie è poi proseguita con 68.00, 66.73, 66.86, 67.15, nullo. L’azzurra è rimasta al di sotto dei 70 metri, che aveva invece superato in occasione della prova regionale disputata poche settimane fa a Lucca (70.10).è latista nazionale con i 75.77 metri raggiunti nel 2022. Alle sue spalle si sono piazzate(66.06 ...