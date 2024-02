Atletica | Lorenzo Simonelli | “Ci ho preso gusto | il record più bello | ho battuto gente che conta”

Atletica, Lorenzo Simonelli sbanca Madrid: vince col record italiano, danzatore provetto tra le barriere

(Di sabato 24 febbraio 2024)non conosce più limiti e ritocca ulteriormente il suoitaliano sui 60 ostacoli. Dopo il 7.50 corso a Lodz e il 7.48 valso il titolo tricolore ad Ancona, il giovane talento laziale ha stampato un eccellente 7.46 al Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera). Vittoria di enorme prestigio in un contesto di elevato valore per il nostro portacolori, ormai entrato in una nuova dimensione tra le barriere e sempre più temuto dagli avversari.si è issato all’ottavo posto nelle liste mondiali stagionali (dove comanda lo statunitense Grant Holloway con ildel mondo di 7.27) e ha fatto capire di poter essere un assoluto outsider per le medaglie ai ...