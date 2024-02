Atletica | Dosso vince a Berlino Iapichino stabile | Ceccarelli arranca | Besana sfiora il personale

Atletica, Zaynab Dosso vince a Berlino: volata in scioltezza sotto 7.10, ora ai Mondiali con sogni da medaglia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Aè andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante dileggera). Nella capitale della Germania c’era grande attesa per tre punte del movimento italiano. Zaynabha raccolto le ultime risposte in vista dei Mondiali Indoor, in programma a Glasgow il prossimo fine settimana. La primatista italiana dei 60 metri, forte del 7.02 corso a Torun (terza prestazione mondiale stagionale), ha vinto la gara con il crono di 7.09 (tre centesimi sopra al tempo con cui si è imposta domenica scorsa agli Assoluti). Prova non strabiliante, ma in totale scioltezza e in agevole controllo della situazione per l’emiliana, che ha prevalso con ampio margine nei confronti della neozelandese Zoe Hobbs (7.19) e della britannica Daryll Neita (7.20). Larissa ...