Atalanta, Gasperini: 'Il pasticcio con l'Inter? Se fosse capitato ad altre chissà che polemiche! Temo di più il Milan'

Ancora Gasperini: “Gioca Carnesecchi, più dieci. E De Ketelaere…”: Il tecnico dell'Atalanta ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato contro il Milan di domani (ore 20,45) ... calcioatalanta

Calcio: Pioli, 'De Ketelaere non era un bidone, bravo Gasperini a trovargli una posizione': Milano, 24 feb. - (Adnkronos) - "De Ketelaere Maldini e Massara non avevano preso un pacco o un bidone. In tanti in Italia hanno bisogno di un anno. Gasperini è stato bravo a trovargli una posizione ... lanuovasardegna

Pioli “Contro l’Atalanta per tornare a vincere”: MILANO (ITALPRESS) – “E’ una gara importante per la classifica, per tornare a vincere. Sarà difficile, noi, Atalanta e Inter siamo le squadre che abbiamo fatto più punti. Affronteremo una squadra in f ... lanuovasardegna