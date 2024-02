Assalto con le mazze da hockey Cinque nei guai tra i 18 e i 22 anni

Studenti serbi aggrediti con mazze e martelli: due feriti

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sembra che fosse una prassi consolidata: arrivavano, provocavano, picchiavano e se ne andavano. Ma l’ultima volta qualcosa è andato storto, le vittime hanno presentato denuncia e i carabinieri hanno individuato iresponsabili, che sono stati denunciati. Ultima bravata, il 28 gennaio. Una gang di una decina di ragazzi lodigiani dai 18 ai 22entrava in azione vicino a un chiosco di Bagnolo che di notte vende panini. Lì si è fermata un’auto con a bordo alcuni giovani di ritorno da una serata in discoteca. I ragazzi a piedi hanno raggiunto il chiosco per acquistare un panino. Quando l’hanno terminato, sono risaliti in auto ma a quel punto sul cofano è stato lanciato un petardo, che è scoppiato con grande fragore. Scesi dall’auto per verificare che cosa fosse successo, sono stati accerchiati da una decina di giovani, alcuni armati di ...