Ascolti TV | Venerdì 23 febbraio 2024 The Voice Senior va forte 3 | 8 mln – 23% e batte anche l’ultima di Ciao Darwin 2 | 9 mln – 20% | Crozza riparte dal 6% Record per Casa a Prima Vista 3 8%

Gli ascolti tv del 23 febbraio, i dati auditel di ieri: The Voice Senior, Ciao Darwin, Quarto grado

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 24 febbraio 2024) Antonella Clerici - The4 Nella serata di ieri,23, su Rai1 la seconda puntata di The4, in onda dalle 21:39 alle 00:10, ha conquistato 3.823.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 l’ultimo appuntamento con9 – Giovanni 8.7, dalle 21:38 alle 00:57, ha incollato davanti al video 2.908.000 spettatori con uno share del 20%. Su Rai2 C’era una volta il crimine è la scelta di 543.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio è seguito da 935.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 The Father – Nulla è come sembra segna 925.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.203.000 spettatori (8%). Su La7 Propaganda Live ...