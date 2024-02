As d’or 2024 – I vincitori

César 2024: tutti i vincitori. Trionfo per Anatomia di una caduta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo quasi quattro settimane dall’annuncio dei finalisti sono stati finalmente decretati i titoli meritevoli del premio Asdel. Ricordate idella scorsa edizione? I giochi meritevoli di questo premio sono sempre ottimi titoli e anche quest’anno dal Palais des Festivals à Cannes sono arrivati 4 giochi davvero validi. Alcuni ne abbiamo visti insieme ed altri no, andiamo a dare un’occhiata più da vicino. As– Jeux tout public (Gioco Dell’anno) Avevamo già portato sui vostri schermi la nostra recensione del vincitore di quest’anno, stiamo parlando di Trio, il vivace gioco di combinazioni. Edito in Italia da Ghenos Game questo è il veloce quanto divertente party game da giocare con gli amici.Giocatori: 3-6 Età: 7+ Durata: 15 min Non fatevi ingannare dalla dimensione della scatola ...