Arriva Jannika | Jasmine Paolini come Sinner | un clamoroso trionfo a Dubai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Aè nata una". Il momento d'oro del tennis italiano continua: dopo Jannik, che nel 2024 si è portatoa casa due tornei su due, l'Australian Open e l'Atp 500 di Rotterdam, ora tocca aprendersi la scena. La 28enne di Castelnuovo Garfagnana, papà toscano, mamma polacca e nonno ghanese, conquista il torneo 1000 di, il primo di questo livello in carriera, con un 4-6 7-5 7-5 contro la Kalinskaia. L'azzurra che con il suo 1,63 non si fa spaventare da un circuito femminile pieno di stangone, sale alla posizione n.6 della Race, la classifica che qualifica alle Finals e, soprattutto, al n.14 della classifica Wta. Solo Flavia Pennetta a Indian Wells nel 2014 e Camila Giorgi a Montreal nel '21 erano riuscite a imporsi in tornei di questo valore. E' ...