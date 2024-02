Arriva il Pineto, Beni mette le mani avanti: "Sarà dura, col Cesena serve essere perfetti"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un cambio particolare, forse azzardato, ma almeno finora sicuramente azzeccato. Robertonon si aspettava dichiamato a guidare il, formazione domenica di scena al Manuzzi che, fino al 4 febbraio, aveva totalizzato 29 punti ma con solo quattro nelle ultime otto gare. Dopo il derby perso con il Pescara il presidente Silvio Brocco ha esonerato Daniele Amaolo e ha chiamato in panchinache non si aspettava di avere questa opportunità: "È stata una sorpresa molto piacevole e inattesa, visto che avevo ancora due anni di contratto con la Cremonese, e per cui devo ringraziare il club che prima mi ha cercato poi mi ha voluto a tutti i costi". Lei ha ricambiato con sette punti nelle prime tre partite... "Abbiamo avuto un buon inizio. Pareggio con la Lucchese in casa 1-1, poi vittoria 2-3 a Pontedera e ...

