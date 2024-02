Arrestato dopo spari dalla finestra, aveva proiettili in casa

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoper porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale il 64enne napoletano, con precedenti anche specifici, che ieri ha esploso colpi d’arma da fuocodella sua abitazione, in via Flauto Magico a Ponticelli. Poco fa la questura di Napoli ha diffuso la ricostruzione dell’episodio di ieri pomeriggio, quando –aver circondato la zona interessata e messo in sicurezza i presenti – gli agenti delle Unità operative pronto intervento sono entrati nello stabile dove, pochi istanti, hanno sorpreso l’uomo che, con una pistola in pugno, si è diretto dapprima nella loro direzione per poi disfarsi dell’arma in un vaso. Il 64enne ha tentato resistenza ma è stato bloccato. ...