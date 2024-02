Armi a Kiev e contro gli Houthi | il G7 di guerra targato Meloni

“Kiev non può vincere, basta armi”: la Lega contro la premier

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Debutta oggi, in una data che più simbolica non può essere perché è la ricorrenza dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin, il G7 a guida italiana. Proprio per questo non sorprende il fatto che Giorgia, nel corso del vertice che si terrà in videoconferenza con i leader dei sette Paesi più industrializzati al mondo e a cui parteciperà anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky, si aspetta già oggi un rinnovato impegno per supportare la causa diMosca al punto che, al termine della riunione, è atteso un comunicato congiunto in cui annunciare, tra fiumi di parole, le decisioni prese dai partecipanti al summit. All’attacco Com’è facilmente intuibile, al centro della riunione c’è proprio il dossier Ucraina per il quale, secondo le ultime indiscrezioni, i leader dovrebbero annunciare un nuovo ...