Aquile | si riparte con ambizioni e volti nuovi Coach Pippin al lavoro su una rosa rinforzata

Aquile a riposo, scatta il rompete le righe. Si riparte a gennaio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sta per entrare nel vivo la stagione delle, che a partire dal 10 marzo torneranno in campo alla caccia di quel titolo di 2° Divisione (ora IFL2) sfuggito per un soffio nella bella e combattuta finale del luglio 2023 contro i Lions Bergamo. Per gli estensi diverse novità in questa stagione, a partire dal nuovo headDan, che dal suo arrivo in Italia sta costruendo e ricostruendo la squadra estense, soprattutto in attacco con un nuovo sistema di gioco che, ancora in corso di assimilazione, richiederà tempo e le prove del campo per essere affinato. La difesa rimane invece nelle capaci mani diJerry Gordon, riconfermato dopo l’ottima stagione 2023 che aveva visto il reparto primeggiare nelle statistiche del campionato rivelandosi un vero osso duro per la maggior parte degli attacchi avversari. ...