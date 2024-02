Aprire gli occhi su ciò che ci è più prossimo è la via maestra della conoscenza

(Di sabato 24 febbraio 2024) Non ne posso più di viaggiare. Mi è venuta la nausea. Una volta mi piacevano i treni e le stazioni ferroviarie. Mi sembravano promettenti. C’era ancora in me il bambino che in treno guarda incuriosito oltre il vetro, osserva gli alberi, le case, i casali, le rimesse, la fine dell’abitato e l’iniziocampagna di cui non sapevo niente. Qualche mucca, qualche gregge di pecore nei prati. E chiedersi chissà come ci si sente a stare, a vivere in quella casetta così isolata su quella collina. Chissà cosa si prova a guidare quel trattore… E mi piacevano gli aeroporti. Una volta superata la barriera dei documenti e dei controlli mi sentivo libero di pensare a un me stesso in un altrove, a quello che non ero e che forse avrei potuto essere. Viaggiare è fantasticare. Viaggiare è osservare. Viaggiare è sentire che la propria percettività si intensifica e si libera pur non ...